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Учёные научной группы Inverse заявили, что препараты, предназначенные для лечения коронавируса, способны помочь также и при лечении ВИЧ. Об этом рассказало издание The Daily Mail.

Отмечается, что речь идёт не конкретно о самой вакцине, а о технологиях, которые используются при создании препарата. Так, в создании вакцин от коронавируса задействованы уникальные технологии микро РНК.

Во всех препаратах действует принцип, согласно которому организм человека учится выявлять коронавирус при помощи спайкового белка. В итоге, за счёт технологий микро РНК, специалисты хотят научиться мешать проникновению в организм и других смертельно опасных заболеваний.

В настоящее время специалисты уже начали экспериментировать с этими технологиями. В их отчёте указывается, что это направление является весьма перспективным.

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