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Украинский портал Армiя INFORM считает, что межфлотский переход кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ был осуществлен в рамках подготовки России к вторжению. Журналисты пишут, что артиллерийские катера «Шмель» и другие боевые суда, появившиеся в Черном море, абсолютно не подходят для проведения учений у Крымского полуострова.

Причиной такого несоответствия авторы называют слишком большую глубину в непосредственной близости от Крыма. Катера Каспийской флотилии более вольготно чувствуют себя на мелководье, поэтому их скорее всего задействуют в Азовском море для поддержки Сухопутных войск.

Журналисты также разработали для России план «операции по вторжению». Они заявили, что российские ВС сперва пустят в Крым воду, захватив Северо-Крымский канал, а затем пробьют на полуостров сухопутный коридор, отбросив украинские войска к правобережью Днепра.

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