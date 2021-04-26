Работодателям в этом году придётся выплатить зарплату за апрель своим сотрудникам ещё до конца месяца.

Как сообщается, это связано с тем, что дни с 1 по 10 мая указом Владимира Путина были объявлены нерабочими. В итоге работодателям, которые совершают выплату зарплаты за вторую половину месяца с 1 по 10 число следующего месяца, придётся совершить выплаты заранее, в последний рабочий день апреля – то есть, 30 числа.

При этом отмечается, что объявленные Путиным нерабочие дни не относятся к полноценным выходным или праздничным дням. Таким образом, если у работодателя есть возможность технически обеспечить выплату заработной платы с 4 по 7 мая, то он может не переносить сроки выплаты.

В случае же, если в компании зарплата выплачивается после 11 числа, то переносить выплаты на конец мая не требуется. Выплата должна будет проводиться согласно договору.