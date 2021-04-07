Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над проверкой песни Russian Woman певицы Манижи, которую организовал Следственный комитет.

Как отмечается, в ведомство поступило соответствующее обращение, и следователи по закону просто не могут не отреагировать на него, поэтому им и пришлось организовать проверку. По мнению Урганта, эта ситуация даже поможет певице на конкурсе «Евровидение», так как Манижа будет единственной участницей, у которой песня пройдёт проверку Следственным комитетом.

На всякий случай телеведущий в шутку предложил отдать композицию на проверку и в некоторые другие ведомства – в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, а также проверить её по базе ГИБДД.

СК организовал проверку песни Манижи Russian Woman после обращения руководителя АНО «Ветеранские вести» Вячеслава Калинина. Тот заявил, что в песне содержится грубое оскорбление, а также унижение человеческого достоинства русских женщин.