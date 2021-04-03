Итальянских пользователей Сети события на Украине интересуют точно так же, как и потухшие вулканы на Марсе. Они считают, что Киев должен сам разбираться со своими проблемами, а не призывать на помощь международное сообщество.

Статья в издании Scenarieconomici о том, что из-за обострения ситуации на Донбассе стремительно портятся отношения между НАТО и Россией, вызвала интерес у итальянских читателей. В самом конце публикации автор задал вопрос: «А вы готовы умереть за Украину?». На что большинство пользователей ответило, что дальнейшая судьба Киева их совершенно не трогает.

Другой пользователь отметил, что Украина даже не входит в НАТО, поэтому нет никакого смысла оказывать ей помощь. Отметились на странице со статьей и российские комментаторы, которые в большинстве своем заявили, что РФ не собирается завоевывать Украину и кормить потом ораву бездельников.