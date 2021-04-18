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На встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден попытается показать, насколько опасными могут быть Соединенные Штаты, считает итальянский политический обозреватель Дарио Фаббри. Он также уверен, что Байден будет требовать от Путина уступок в геополитике.

По мнению политолога, США не собираются воевать с Россией, однако намерены продемонстрировать свою силу. Именно эта цель будет ключевой во время встречи двух президентов. При этом Байден не станет поддерживать Украину, а отнесется к этому вопросу абсолютно нейтрально.

Также эксперт считает, что президент США потребует от Путина отказаться от военного присутствия на Ближнем Востоке и в Средиземном море. Еще одной его задачей станет разделение РФ и Китая. Сейчас Байден проводит политику, призванную сделать из России общего врага. Это поможет ему восстановить испорченные отношения с крупнейшими государствами Европы.

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