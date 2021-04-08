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Объединенная авиастроительная корпорация оснастила истребители МиГ-31БМ новейшей навигационной системой. Она дает возможность справляться с решением любых боевых и учебных задач в любой точке планеты, однако в ходе ее разработки упор делался на Арктику.

В ОАК рассказали, что в арктическом регионе традиционные спутниковые системы могут работать со сбоями по двум причинам. Во-первых, их функционированию не способствует существующее размещении комических аппаратов на земной орбите. Во-вторых, активность ионосферы в Арктике гораздо выше, чем в других регионах, поэтому электронное оборудование часто работает некорректно.

В новой навигационной системе учтены эти негативные факторы, благодаря чему исключаются возможные ошибки в синхронизации данных, а затем и в вычислениях позиционирования. Благодаря ее использованию, задачи навигации в Арктике будут разрешаться гораздо эффективнее, чем сейчас.

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