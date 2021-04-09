В издании «Известия», сославшись на оборонное ведомство РФ, сообщили, что пилоты истребителей авиакрыла «Адмирала Кузнецова» будут переброшены в Арктику.

Собеседник информационного агентства сообщил, что на время ремонта авианесущего крейсера истребители отдельных авиаполков будут внесены в график боевого дежурства на ряде арктических аэродромов, включая архипелаг Новая Земля. В Минобороны уверены, что подобное решение позволит летчикам поддерживать опыт, и усилит защиту северных границ России.

При этом указывается, что переброска пилотов в Заполярье не означает, что они прекратят плановые тренировки на тренажерах НИТКА, расположенных в южных регионах странах. Дело в том, что боевое дежурство на северных аэродромах осуществляется вахтами, продолжительность которых не превышает 1 месяц.