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Истребитель пятого поколения Су-57 намереваются превратить в ключевое звено сетецентрических операций в воздухе, сообщают источники в военно-промышленном комплексе. Они отмечают, что уже сейчас конструкторы дорабатывают самолет, чтобы превратить его в носитель беспилотных аппаратов.

Специалисты разрабатывают новое бортовое радиоэлектронное оборудование, а также программное обеспечение, которое позволит Су-57 управлять роем беспилотных аппаратов. Одновременно с этим создаются стенды для обучения пилотов дополнительным функциям с использованием компьютерного моделирования. Благодаря этому, они смогут с легкостью освоить управление БПЛА.

При этом во внутренних отсеках истребителя сможет разместиться до 10 дронов ударного или разведывательного типа. Источники утверждают, что эти беспилотники смогут связываться с самолетом, передавая ему всю необходимую информацию, а также друг с другом. Что значительно повысить эффективность разведки и мониторинга ситуации за бортом самолета.

Помимо разведывательных операций, БПЛА смогут превращаться в ложные цели для противовоздушной обороны потенциального противника. При этом такие мишени не будут простыми «болванчиками», отвлекающими внимание. Они смогут передавать истребителю информацию о системах ПВО и даже атаковать их самостоятельно.

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