Совместные учения Украины и НАТО рядом с российскими границами вполне могут привести к боевым действиям, которые затем превратятся в Третью мировую войну, считают читатели испанского издания El País. Они также заявляют, что Североатлантический альянс перестал быть инструментом обеспечения безопасности входящих в него государств.

По мнению комментаторов, защита Украины от РФ – это лишь предлог, который Соединенные Штаты придумали для нападения на Россию. Также пользователи не очень образовались разговорам о возможном вступление Киева в альянс.

«Чего НАТО не достает, так это появления в нем государства, находящегося полностью под контролем России. Альянс существует уже давно и уже совершенно не эффективен. Он должен сам себя распустить и уступить дорогу для создания новых союзов», – написал один из читателей.

Также многие комментаторы поддержали Россию, а также написали, что в случае агрессии НАТО она сумеет справиться и с Украиной, и с альянсом. Они написали, что Соединенные Штаты, устроившие революцию и фактически осуществляющие управление вместо Киева, довели страну до разорения. У нее нет экономики, подавляющее большинство жителей даже не может воспользоваться российской вакциной, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. Поддержку Вашингтона демонстрирует только западная часть страны, а остальные должны плясать под ее дудку.

Один из пользователей также отметил, что Россия все делает правильно. Он заявил, что США тоже не понравилось, если бы Москва перебросила в Канаду и Мексику свои войска и начала строить там военные базы.