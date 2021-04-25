В оборонном ведомстве Индии подвергли жесткой критике российские танки Т-72 и Т-90, поэтому в будущем РФ может потерять одного из крупнейших покупателей ее тяжелого вооружения.

Индийское командование опубликовало заявление, в котором отметило, что боевые машины российского производства оказались совершенно бесполезными на высокогорной местности, поэтому их не имеет смысла использовать при возможном вооруженном конфликте с пакистанскими или китайскими силами.

Отмечается, что данные танки обладают низкой проходимостью в горах, а их переброска в данные районы требует слишком больших усилий. При этом в Дели сейчас обсуждают возможность покупки легких танков «Спрут», которые, скорее всего, лишены недостатков своих «тяжелых собратьев».