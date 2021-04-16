Американские производители боевых истребителей настойчиво стремятся заполучить Индию в качестве крупного заказчика. Издание The National Interest опубликовало статью, в которой были рассмотрены шансы на осуществление закупки истребителей F-35 и F-21 для индийских ВВС. Вероятность этого существует, но все же сведена к минимальной – прежде всего, «благодаря России», вооружившей Индию зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф».

Как пишет The National Interest, в настоящее время F-16 Fighting Falcon производства компании General Dynamics эксплуатируется более чем в 25 странах мира. Хотя однодвигательный сверхзвуковой многоцелевой истребитель больше не закупается ВВС США, для которых этот самолет был впервые разработан, его улучшенные версии все еще экспортируются, и их было произведено почти 4600 единиц.

Сейчас этот самолет производится корпорацией Lockheed Martin , которая, по сути, приобрела авиастроительный бизнес General Dynamics в 1990-х годах. Компания позиционирует F-16 как «лучший среди самолетов четвертого поколения по цене, возможностям и доступному жизненному циклу». Нынешний F-16 Block 70/72, который является новейшей и наиболее совершенной производственной конфигурацией F-16, рекламируется по многим ключевым характеристикам, включая конструкцию самолета, которая может служить на пятьдесят процентов дольше, чем предыдущие серийные модели.

В прошлом году Lockheed Martin пошла на «переименование» этого самолета в F-21, в виде «сделанной для Индии» версии, которая будет включать специальные системы вооружения, разработанные индийцами либо с их участием. Американский оборонный подрядчик стремился продать целую сотню F-21 как «эксклюзив» для индийских ВВС. Кроме того, Lockheed Martin рассчитывала использовать такую ​​сделку как путь к тому, чтобы в конечном итоге продвинуть в Индию и свой истребитель-невидимку F-35 Lightning II.

Хотя легко понять, почему Lockheed Martin был бы заинтересован в такой сделке, все еще не ясно, будет ли Нью-Дели – и даже сможет ли – согласиться с ней. С одной стороны, индийские военные, которые ищут новый истребитель для замены своих стареющих МиГов российского производства, показали, что они неравнодушны к французскому Rafale. Этот двухмоторный истребитель находится на вооружении ВВС Франции с 2004 года, и Франция изо всех сил пыталась найти иностранных покупателей, чем в конечном итоге привлекла внимание ВВС Индии.

Но, по мнению The National Interest, главным «камнем преткновения» для любой будущей сделки с F-35 служит то, что Индия является одним из иностранных покупателей российских систем ПВО С-400 «Триумф». Согласно сообщению The EurAsian Times, Соединенные Штаты оказали давление на Индию, чтобы она отказалась от сделки по приобретению российской системы.

С-400 уже вызвал раскол между Турцией и другими партнерами по НАТО, включая США, поэтому Нью-Дели не станет использовать его вместе с F-35. «Но вопрос в том, станет ли Индия отказываться от российского оборудования в пользу товаров американского производства?», – заключает The National Interest.