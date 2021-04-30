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Несмотря на то, что конфликт между Индией и Китаем угас, так и не разгоревшись, Нью-Дели все же готовится к худшему сценарию. Для этого ему нужны российские зенитно-ракетные комплексы С-400, однако до их поставки страна может столкнуться с серьезной проблемой.

Все дело в том, что в Соединенных Штатах принят Закон о противодействии враждебным к США странам. Он подразумевает введение санкций против любого государства, которое намерено сотрудничать с РФ в сфере покупки оружия. И Индия как раз подпадает под действие этого закона.

Нью-Дели заявляет, что контракт с РФ был подписан раньше, но когда подобные нюансы останавливали Вашингтон.

Тем временем индийские военные уже осваивают комплексы и проходят занятия по работе с ними. Нью-Дели опасается одновременно и санкций со стороны США, и срыва контракта с Россией. Ведь в этом случае ЗРК может приобрести Пакистан, являющийся вторым крупным противником Индии.

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