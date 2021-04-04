Игорь Николаев в Instagram сообщил о вручении ему значка и удостоверения народного артиста России.

При этом соответствующее звание Николаеву было присвоено ещё два года назад. Так, 27 декабря 2019 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому композитору присваивается звание народного артиста. Церемония должна была состояться позже, однако затем, как предположил Николаев, свои коррективы внесла пандемия.

Как сообщил композитор, он был в Кремле, где ему наконец-то вручили значок и удостоверение. Он поблагодарил всех своих слушателей и зрителей, заявив, что в полученном им звании любовь его поклонников к нему и его песням.

В комментариях к публикации с поздравлениями отметились как коллеги Николаева и другие звёзды, так и его поклонники.