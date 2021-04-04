читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Игорь Николаев в Instagram сообщил о вручении ему значка и удостоверения народного артиста России.

При этом соответствующее звание Николаеву было присвоено ещё два года назад. Так, 27 декабря 2019 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому композитору присваивается звание народного артиста. Церемония должна была состояться позже, однако затем, как предположил Николаев, свои коррективы внесла пандемия.

Как сообщил композитор, он был в Кремле, где ему наконец-то вручили значок и удостоверение. Он поблагодарил всех своих слушателей и зрителей, заявив, что в полученном им звании любовь его поклонников к нему и его песням.

В комментариях к публикации с поздравлениями отметились как коллеги Николаева и другие звёзды, так и его поклонники.

Вам может понравиться

Данила Козловский и Александр Петров впервые снимутся в одном проекте

Данила Козловский и Александр Петров впервые будут задействованы в одном телепроекте. Козловский и Петров, как отмечается, являются самыми востребованными актёрами в России за последнее десятилетие – в рейтинге «Бюллетень кинопрокатчика»,
  • Анна
  • 02.04.2021
  • читать 1 минуту

В Подмосковье спасли беременную женщину с врастанием плаценты

В Видном, городе в Московской области, врачи спасли беременную женщину с врастанием плаценты. Как сообщается, женщине должны были провести плановую операцию, однако из-за ухудшения её состояния медикам пришлось экстренно вмешаться
  • Анна
  • 02.04.2021
  • читать 1 минуту

Российские эксперты подтвердили окупаемость космического проекта Маска

Научные работники МГТУ им. Баумана сообщили, что программа Илона Маска по запуску небольших космических аппаратов с помощью ракет Falcon 9 полностью окупается. Недавно SpaceX начала предлагать клиентам новую услугу, связанную
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 апреля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 апреля – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 апреля – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 апреля – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 4 апреля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 4 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Армавир: погода, 4 апреля – небольшая облачность, до 15 °C |