Киев уже не скрывает намерения штурмовать самопровозглашенные республики Донбасса и активно стягивает как технику, так и личный состав к линии соприкосновения. Однако военный эксперт Игорь Коротченко полностью уверен, что на пути Украины встанет Россия, которая не даст совершить давно планируемый блицкриг.

Эксперт приводит лишь несколько действий, которые может выполнить Москва для предотвращения быстрого захвата территорий ЛНР и ДНР. По его мнению, если дипломатические шаги, предпринимаемые Россией, не дадут результатов, то у нее останется лишь один выход – объявить бесполетную и демилитаризованную зоны в регионе.

РФ запретит летать над Донбассом абсолютно всем летательным аппаратам Украины и НАТО, а также создать свободную от техники и личного состава зону, ширина которой составит 100 километров при отсчете от линии разграничения.

Если украинские войска сунуться на эту территорию, они будут моментально уничтожены. Не исключено, что их ожидают новые котлы, выход из которых будет возможен только по гуманитарному коридору. При этом вооружение и технику выходящим из окружения бойцам придется оставить, чтобы не повторять авантюру с нападением на Донбасс.