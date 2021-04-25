Глава одной из бригад ополчения самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский считает, что Соединенные Штаты не рискнуть строить на территории Украины военные базы и вводить свои войска. Он поясняет, что в такой ситуации Россия вполне может принять симметричные меры.

Так, в случае появления на Украине военной базы, Москва вполне может признать независимость республик Донбасса. В такой ситуации ей никто не помещает развернуть свои войска в ДНР и ЛНР и создать серьезную угрозу для американских военнослужащих. США это отлично понимают, поэтому не пойдут не переброску войск.

Кроме того, Ходаковский уверен, что Вашингтон не станет развязывать боевой конфликт с Россией на украинской территории. Все дело в том, что одна из сторон вполне может применить ядерное оружие, и тогда серьезные проблемы начнутся не только у Киева, но и у всей Европы.