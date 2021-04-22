Хакерская группировка REvil требует у компании Apple 50 миллионов долларов, иначе они в открытый доступ выложат украденные сведения о разработках компании.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Также уточняется, что объявление о выкупе было опубликовано на русском языке, а сами хакеры, по всей вероятности, скрываются где-то в России.

Так, сообщается, что от действий группировки пострадала компания Quanta Computer, являющаяся одним из тайваньских производителей комплектующих для Apple. Как уточняется, основным направлением Quanta является работа над Macbook. Представители компании сообщили, что хакерская атака действительно была совершена, однако не уточнила, какие данные хакерам удалось украсть.

REvil выложили в даркнете некоторые изображения нового ноутбука, презентация которого ещё не состоялась. Также хакеры сообщили, что если не получат выкуп к 1 мая 2021 года, то будут выкладывать всё больше изображений будущих новинок. В Apple пока что не дали официальных комментариев насчёт произошедшей ситуации.