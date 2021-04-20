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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику норвежцев в отношении формы сборной России, предназначенной для Олимпийских игр в Токио.

Как сообщается, комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт на днях заявил, что форма России «насмехается над остальным миром и показывает всем средний палец». Согласно его мнению, нельзя было давать разрешение использовать цвета флага в экипировке спортсменов.

В ответ Губерниев указал, что Спортивный арбитражный суд разрешил представленный дизайн, а потому Салтведт не должен из-за этого возмущаться. Кроме того, он сообщил, что Салтведт, если является приверженцем демократических ценностей, то должен знать, что решение суда является окончательным. В ином случае он может пойти в различные инстанции, где его «с огромным удовольствием пошлют в *опу». Также Губерниев заявил, что тоже спокойно покажет ему средний палец.

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  • 19.04.2021
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