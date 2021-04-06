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Внешнеполитическое ведомство Греции требует от ФРГ переговоров по репарациям за тот урон, который нанесла стране фашистская Германия во Второй мировой, сообщает телеканал ntv. Пресс-секретарь МИД Александрос Папаиоанну заявил, что Афины не собираются закрывать этот вопрос до тех пор, пока он не будет решен в их пользу.

Греция намерена предъявлять требования по репарациям всеми имеющимися в ее распоряжении способами. Но если Германия пойдет на переговоры, это положительно скажется на отношениях между двумя государствами, заявил Папаиоанну.

По греческим подсчетам, Берлин должен вернуть Афинам 289 млрд евро. Эта сумма покроет не только тот ущерб, который был нанесен Греции, но и займы, выдаваемые в годы войны Центробанку Третьего рейха.

Министр по европейским делам при немецком внешнеполитическом ведомстве Михаель Рот не дал никаких комментариев на эти требования, однако отметил, что ФРГ предпримет все возможные меры для примирения с Афинами. Она намерена делать это через проекты сохранения памяти и образовательные программы.

Германия считает вопрос с репарациями закрытым. Она ссылается на так называемый «Договор 2+4», который был заключен перед объединением ФРГ и ГДР. В нем прописаны все условия окончательного урегулирования.

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