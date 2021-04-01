Представители управления ФСБ по Крыму сообщили, что местные пограничники недавно получили в свое распоряжение новейший катер-амфибию, относящийся к проекту А25ПС.

Речь идет о корабле на воздушной подушке, с помощью которого пограничники смогут охранять госграницы в северной части полуострова. Он был изготовлен по заказу российской Федеральной службы безопасности. Его планируется использовать для патрулирования границ в нескольких заливах, включая Перекопский и Сиваш.

С помощью этого катера пограничники смогут не только плавать по воде, но и перемещаться по суше и болотам. Скорость передвижения судна превышает 50 узлов. На нем могут находиться до 12 вооруженных бойцов и двух квадроциклов. Корабль также оснащен 12,7-миллиметровым пулеметом и бронированным корпусом.