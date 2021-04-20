Намерение России заблокировать для навигации отдельные районы Черного моря представляют собой «неспровоцированную эскалацию», заявила пресс-служба американского Госдепартамента. Также ее представители считают целью РФ дестабилизацию ситуации на Украине.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США выразило традиционную глубокую обеспокоенность действиями России в акватории Черного моря на фоне обострения ситуации на востоке Украины.

Напомним, что ранее на претензии Пентагона Россия заявила, что перекрытие части акватории Черного моря для учений – это внутреннее дело страны, в которое Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться. Также представители РФ сообщили, что не закрывают проход к украинским портам Азовского моря, поэтому никаких претензий к ней не может быть предъявлено.