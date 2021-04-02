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Россия пытается сорвать планы по деэскалации конфликта на Донбассе, курс на которые был взят летом прошлого года, заявляет глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, американские власти уже получили информацию об активном движении российских войск на границах с Украиной.

На вопрос журналистов о том, знает ли Прайс, что войска РФ эту самую границу не переходили, он ответил, что просто выражает обеспокоенность «дестабилизирующими» ситуацию действиями России. Все остальное, по его словам, — это забота Пентагона.

Также Прайс заявил, что Госдепартамент будет возражать против любых действий России, которые станут потенциальной угрозой для Киева.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин звонил украинскому министру обороны и давал гарантии, что США не оставят Киев один на один с Москвой в случае «российской агрессии».

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