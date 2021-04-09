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Граждане Центральноафриканской Республики рассказали, как проходит возвращение страны к мирной жизни.

После победы над боевиками «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) правительство страны занимается восстановлением безопасности в освобожденных городах. Город Бука на севере ЦАР стал показательным примером стабилизации ситуации.

Полицейские и жандармы проводят непрерывное патрулирование, в городе налаживается коммерческая деятельность. В первые за долгое время в Буке начали работать больницы, в которых оказывают помощь жителям города, сообщает радиостанция RJDH.

В интервью с радиоведущими местный житель по имени Осе Ясимба обозначил главную проблему города — трудности с восстановлением сельского хозяйства. Боевики СРС перед побегом из города сожгли запасы семян и похитили инструменты фермеров. Правительство ЦАР обещало оказать поддержку местным земледельцам.

Радикалы были выбиты из города силами правительственной армии FACA и российскими инструкторами, которых некоторые СМИ называют «ЧВК Вагнера», 5 марта. Благодаря совместным усилиям, под контроль центральноафриканского правительства возвращена практически вся территория страны.

В освобожденных от радикалов регионах республики восстанавливается торговля, в дома возвращаются беженцы. Вместе со стабилизацией обстановки в городах проводятся культурные и спортивные мероприятия. Так, на прошлых выходных жители ЦАР смогли масштабно отпраздновать Пасху.

Источник фото: pixabay.com

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