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Из-за пандемии коронавируса компания Google уже второй год подряд не разыгрывает пользователей Сети на 1 апреля. Ее руководство еще в начале марта уведомило сотрудников о том, что и в этом году придется обойтись без традиционных шуток.

Вице-президент компании по глобальному маркетингу Марвин Чоу заявил, что в настоящее время планете совсем не до смеха. Кроме того, добрая традиция разыгрывать пользователей 1 апреля временно приостановлена, чтобы отдать дань уважения медикам и всем остальным, кто борется с коронавирусной инфекцией, не щадя себя.

Раньше Google ежегодно подшучивала над пользователями, объявляя о разработке программы-переводчика для общения с животными, возможности найти сокровища с помощью Google Maps, о заселении Марса. Иногда шутки оказывались не слишком корректными. Так, 5 лет назад пользователи пожаловались, что случайно нажимают на кнопку «mic-drop», которая вставляла в деловую корреспонденцию на Gmail изображение миньона. Тогда компания быстро свернула розыгрыш.

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