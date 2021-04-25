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Интервью главы британской разведки Ричарда Мура, в котором он назвал Россию «ослабевающей страной», насмешило российского политолога Владимира Корнилова. Он заявил, что англичанин выдал настоящий «шедевр», не имеющий ничего общего с реальностью.

Политический обозреватель заявил, что самое интересное в этом интервью – это попытка приписать Британии и США отвод войск РФ от украинской границы. Здесь глава разведки фактически повторил слова небезызвестного барона Мюнхгаузена о том, что «Англия сдалась».

Также политолог обратил внимание на заявление Мура о том, что единственный способ общения у Британии с Россией – это переговоры в Совете Безопасности ООН, где представители обеих сторон сидят рядом.

«Остается только догадываться, как бы МИ-6 посылала Москве свои ультиматумы, если бы в Совбезе нас рассадили по-иному! Сдается мне, что Мур – мягко говоря, не самый умный человек», – предположил Корнилов.

Он также отметил, что «слабеющей стране» Мур уделил 90 процентов своего интервью. Причем он неоднократно упоминал об исходящей от России «угрозе».

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