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ВСУ полностью готовы дать отпор в случае эскалации конфликта как на линии разграничения в Донбассе, так и вдоль всей границы с РФ. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак. Кроме того, он отметил, что «украинские подразделения выполняют задачи там, где им положено», не захотев давать прямой ответ на вопрос о перемещениях ВСУ к линии соприкосновения.

Хомчак также отметил, что сейчас нельзя говорить о сжимающемся вокруг Украины кольце, так как это будет преувеличением. В то же время количество обстрелов увеличилось и Киев на них адекватно отвечает. В целом же ситуация на украинских границах остается полностью под контролем и на любую «агрессию» будет дан отпор.

Напомним, что в среду представители НАТО заявили о том, что гарантируют поддержку Украине в случае вооруженного конфликта. Эксперты уверены, что эта поддержка будет выражаться только в наблюдении США за боевыми действиями и указаниями, что нужно делать. Военные подразделения Соединенных Штатов или Североатлантического альянса на линии разграничения вряд ли появятся.

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