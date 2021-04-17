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Руслан Хомчак, главнокомандующий ВСУ, призвал украинцев не формировать вооруженные отряды, а также призвал власти перестать сеять панику среди людей из-за передвижения подразделений РФ рядом с границами Украины.

В сообщении, опубликованном на страничке генерального штаба украинских вооруженных сил в «Фейсбуке», Хомчак попросил органы госвласти перестать нагнетать обстановку и не создавать панические настроения. Он также потребовал не создавать незаконные военизированные группировки. Данными действиями могут воспользоваться в Москве, считает украинский главком.

При этом передвижения российских военнослужащих, по мнению Хомчака, являются не более чем попыткой РФ снова испытать Украину на прочность. Он заверил местных жителей, что в генштабе изучили все возможные пути развития ситуации и подготовили оптимальные контрмеры.

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