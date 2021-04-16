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Украинский депутат Ольга Стефанишина, представляющая партию «Голос», передала главе Минздрава Максиму Степанову букетик гвоздик, перевязанный траурной лентой. Она заявила, что такое поручение ей дали родственники умершего от Covid-19 человека.

Она заявила, что решила передать букет, чтобы напомнить министру о том, что на Украине ежедневно умирает от коронавируса около 500 человек. При этом, по ее словам, за каждым из них стоят конкретные судьбы людей. Также депутат отметила, что министр до сих пор не в состоянии решить вопрос с вакциной от коронавируса для населения страны.

Степанов в ответ обвинил Стефанишину в том, что она рекламирует себя и свою партию подобными выходками и использует для этой цели горе граждан страны. Также он отметил, что Covid-19 представляет собой опасное заболевание, от которого умирают люди во всем мире.

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