Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров критически высказался насчёт песни Манижи, с которой она собирается выступать на Евровидении.

Как Макаров заявил, он, являясь полковником, весьма далёк от «Евровидения» и это для него словно другая планета. Комментируя текст песни, он заявил, что читая его, можно испугаться и тихо перейти к буйному или тихому помешательству. В целом, в этом тексте он ничего не понял. Затем он добавил, что возвращаться к этой теме больше не желает, и комментировать этот «бред» не будет.

Манижа отправится на Евровидение-2021 с песней Russian Woman. Её выбрали при помощи зрительского голосования, однако многие люди, в том числе и представители шоу-бизнеса, негативно отнеслись к выбранной песне Манижи, заявив, что она «унижает достоинство русской женщины».