Президент Словакии Зузана Чапутова заявила 12 апреля о надёжности вакцины от коронавируса «Спутник V».

Согласно её заявлению, в Словакии были проведены исследования данной вакцины, и их результаты говорят в пользу «Спутника V». Чапутова подчеркнула, что разумные люди не будут выступать против этой и других вакцин, если они не представляют опасности и эффективны против инфекции.

Глава Словакии отметила, что не согласна с использованием российской вакцины для того, чтобы посеять рознь. Она заявила, что выражает поддержку действиям правительства, которые направлены на применение российской вакцины.

Кроме того, Чапутова критически высказалась о проверке «Спутника V» венгерской лабораторией. Она указала, что препараты, доставленные в Венгрию и Словакию, различаются местом производства. Поэтому нужно дождаться окончательных результатов исследования поступившего к ним препарата.