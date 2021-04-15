Алексей Рахманов, руководитель ОСК, в рамках беседы с журналистами отметил, что им вряд ли удастся реализовать проект по созданию эсминца «Лидер» для российских ВМС. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно его словам, данное боевое судно, вероятнее всего, не получится построить в том виде, в котором оно изначально задумывалось. Однако многое тут зависит от Минобороны РФ. В СМИ напоминают, что первоначально этот военный корабль должны были начать строить еще четыре года назад, однако до сих пор не создан даже его технический проект.

Виктор Чирков, экс-главком ВМФ РФ, ранее заявлял, что новейший эсминец должен обладать ядерной энергоустановкой, а размер его водоизмещения составить не менее 14 000 тонн. Позднее было сообщено, что его водоизмещение будет увеличено до 19 000 тонн.