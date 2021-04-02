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Гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», «Авангард», «Кинжал» еще фактически не поступили на вооружение российских ВС, однако уже сейчас разрабатываются новые системы, которые придут им на смену. Об этом подробно рассказал Александр Леонов, возглавляющий НПО машиностроения.

Он пояснил, что сейчас все эти системы станут основой для нового супероружия, которое будет постоянно совершенствоваться. Предполагается создание целых цепочек новейших систем, обладающих уникальными характеристиками. Что позволит еще отдалиться от США, которые и так безнадежно отстают от России в сфере создания гиперзвукового оружия.

Леонов также отметил, что «Авангард» по скорости достиг возможного потока, поэтому данный параметр увеличить уже не получится. Однако остается множество других возможностей для модернизации. К примеру, планируется усовершенствовать модули наведения боевых блоков на цель, а также разработать механизмы, позволяющие проходить системы противоракетной обороны.

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