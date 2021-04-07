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Арунас Дулькис, руководитель Минздрава Литвы отметил, что в течение следующих 7-10 дней страна может попасть в черную зону по количеству заразившихся коронавирусом людей.

На территории Литвы в настоящее время наблюдается быстрый рост количества инфицированных COVID-19. К примеру, на прошлой неделе число больных, доставленных в медучреждения Вильнюса, выросло на 30 процентов. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка также образовалась в Каунасе.

В стране черная зона объявляется в том случае, если зафиксирован устойчивый рост новых случаев заражения на протяжении двух недель, причем данный показатель должен превышать 500 человек на 100 тысяч населения (сейчас 382,3 случая). Доля положительных тестов должна оказаться выше 10 процентов (сейчас 7,5 процента).

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