В Минобрнауки прокомментировали введение возможных ограничений по работе с зарубежными учёными, и вероятность появления «железного занавеса».

Согласно заявлению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, эти опасения являются беспочвенными. Он отметил, что министерство не собирается препятствовать международному обмену опытом. Так же он заявил, что если где-либо наблюдаются проблемы, то министерство готово оказать необходимую помощь и разобраться в произошедшем. Как подчеркнул министр, наука интернациональна.

Опасения, касающиеся появления «железного занавеса», возникли сразу из-за нескольких факторов. Так, был принят закон о регулировании просветительской деятельности, также некоторых учёных обвинили в госизмене. Кроме того, некоторое время назад вышел приказ, согласно которому ограничивается общение российских и зарубежных учёных. Однако после резкой реакции на это решение оно отменено.