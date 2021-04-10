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Заявления о том, что Киев готовит наступательную операцию на Донбассе – это всего лишь «страшилка», сообщил глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран. Он пояснил, что возвращать Донбасс под свой контроль государство намерено исключительно мирным путем, а какие-либо военные операции на линии разграничения проводиться не будут.

Таран также заявил, что переброска российских войск к границам Украины – это попытка давления на нее. По словам министра, Россия пытается вынудить Киев пойти на уступки на переговорах по ДНР и ЛНР. Также передислокация сил представляет собой демонстрацию Западу возможностей Москвы.

Министр обороны отметил, что Россия может напасть на Украину под видом защиты граждан Донбасса, имеющих российские паспорта.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Москва не готовит никаких наступательных операций на другие страны, а просто проводит учения. Разговоры о ее скором нападении являются лишь вымыслом Украины и ее хозяев из Североатлантического альянса.

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