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Заявление России об отводе войск от границ Украины – это всего лишь «дымовая завеса». На самом деле РФ оставляет на месте технику и вооружение, что позволит ей при необходимости быстро перебрасывать военнослужащих и «управлять напряжением» на требуемых участках, заявил глава Минобороны Швеции Петер Хюльтквист.

Он пояснил, что глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о том, что техника и вооружение остаются на местах для подготовки к учениям «Запад-2021». Это означает, что в любой момент Москва сможет повысить напряжение, перебросил личный состав. Это дает ей полную свободу действий.

Также Хюлтквист заявил, что только Россия несет ответственность за дестабилизацию ситуации на границах с Украиной, так как именно она проводит учения в Крыму и других регионах страны. Заявления о возвращении подразделений к местам постоянной дислокации являются лишь способом «снизить тон» и несколько уменьшить напряжение. Тот факт, что Украина первой начала стягивать силы к линии разграничения в Донбассе и осуществлять обстрелы ДНР и ЛНР, шведский министр, как и другие политики, предпочел не заметить.

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