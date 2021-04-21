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Турция продает беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2» всем желающим. Поэтому их реализация Украине не направлена против РФ, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Он также отметил, что Анкара готова на тех же условиях продавать беспилотники Москве.

По словам Чавушоглу, Анкара старается поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. Также он высказался в том духе, что конфликт между этими двумя государствами необходимо решать исключительно дипломатическим путем, потому что вооруженное столкновение не приведет ни к чему хорошему.

Также турецкий министр заявил, что Анкара уже приобрела у России комплексы С-400 и намерена покупать их и в будущем.

Напомним, что ранее глава российского МИД Сергей Лавров предостерег Турцию и ряд других государств от поддержки воинствующих настроение Киева.

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