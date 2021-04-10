Мевлют Чавушоглу, руководитель МИД Турции, и Мехмет Нури Эрсой, глава турецкого Минтуризма, срочно вылетают в РФ, чтобы не допустить закрытия авиасообщения между странами.

Ранее Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, рассказала о неблагоприятной эпидемиологической обстановке на турецких курортах. Последние несколько недель в данном государстве фиксируется свыше 50 000 случаев инфицирования коронавирусом, причем чаще всего речь идет о британском штамме, считающимся более заразным. Поэтому есть немалый риск того, что российские туристы привезут его с собой после отдыха.

Избежать подобного сценария можно либо запретом авиарейсов, либо введением обязательных тестов после отдыха. В связи со случившимся руководители двух турецких ведомств решили экстренно отправиться в Россию, чтобы убедить Москву в безопасности своих курортных зон и найти компромиссное решение, не включающее в себя прекращение полетов.