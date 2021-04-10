Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мевлют Чавушоглу, руководитель МИД Турции, и Мехмет Нури Эрсой, глава турецкого Минтуризма, срочно вылетают в РФ, чтобы не допустить закрытия авиасообщения между странами.

Ранее Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, рассказала о неблагоприятной эпидемиологической обстановке на турецких курортах. Последние несколько недель в данном государстве фиксируется свыше 50 000 случаев инфицирования коронавирусом, причем чаще всего речь идет о британском штамме, считающимся более заразным. Поэтому есть немалый риск того, что российские туристы привезут его с собой после отдыха.

Избежать подобного сценария можно либо запретом авиарейсов, либо введением обязательных тестов после отдыха. В связи со случившимся руководители двух турецких ведомств решили экстренно отправиться в Россию, чтобы убедить Москву в безопасности своих курортных зон и найти компромиссное решение, не включающее в себя прекращение полетов.

Вам может понравиться

На Украине тепло встретили главу военного комитета НАТО

В рамках передачи «60 минут», транслируемой на канале «Россия 1», сообщили, что киевские власти тепло встретили Стюарта Пича, председателя военного комитета Североатлантического альянса. Отмечается, что представитель НАТО прибыл на Украину

Рогозин пообещал обеспечить космической связью всю Россию

Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», отметил, что примерно через 3 года на всей территории РФ будет действовать космическая связь и иметься скоростной доступ в Интернет. Согласно его словам, в планах госкорпорации

Реабилитолог дал рекомендации по вакцинации от коронавируса

Реабилитолог Леонид Дьяков дал несколько рекомендаций людям, которые собираются поставить вакцину от коронавируса. Так, непосредственно в день вакцинации нужно отказаться от тренировок и другой физической активности. Возобновить занятия можно будет
  • Анна
  • 07.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 10 апреля – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 апреля – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 10 апреля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 10 апреля – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 3 °C |