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Джером Пауэлл, руководитель американской ФРС, отвечая на вопрос о проблемах в экономике страны, заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время находятся в переломной точке.

Согласно его словам, причинами сложившейся ситуации стали меры поддержки в разных экономических областях и начало массовой вакцинации американского населения. Он добавил, что сейчас США находятся в точке, когда их экономика должна начать расти ускоренными темпами, что приведет к появлению множества дополнительных рабочих мест.

При этом руководитель ФРС сообщил, что основным риском для экономики американского государства все еще остается ускорение распространения коронавирусной инфекции. По этой причине он советует людям продолжить носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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