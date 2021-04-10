Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал ситуацию со стулом, которая произошла на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в минувшую среду. Он отметил, что именно так представляет себе равноправие полов.

Всю ситуацию можно увидеть на записи, которая уже обошла весь интернет. На ней хорошо видно, как Мишель, Эрдоган и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заходят в зал переговоров и направляются к стульям, которых оказалось всего два. При этом Эрдоган и Мишель садятся, а фон дер Ляйен остается на ногах с явным неудовольствием на лице. В результате ее все-таки усадили на диванчике, но в адрес Мишеля в Сети посыпались упреки за не джентльменское поведение.

Глава Евросовета заявил, что не хотел, чтобы его действия расценили как патернализм, поэтому руководствовался требованиями равноправия женщин и мужчин и не уступил место руководителю Еврокомиссии.

Позже он назвал происшествие шокирующим и заявил, что теперь не спит из-за него по ночам.