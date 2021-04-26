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Ричард Мур, руководитель внешней разведки Британии, заявил о необходимости сохранения диалога с РФ и уважительного отношения к ее роли в мире.

В Лондоне хотят и могут продолжить поддерживание контактов с Москвой, считает глава разведывательного управления Великобритании. Он добавил, что знаком с множеством россиян, к которым испытывает симпатию. Однако сейчас между странами сформировались не самые лучшие отношения и, по словам Мура, это не был выбор Британии.

Руководитель британской разведки отметил, что в настоящее время действия России носят «агрессивный» характер, поэтому необходимо активно бороться с ними. В Москве при этом регулярно подчеркивают, что РФ не собирается атаковать ни одну из стран-участниц Североатлантического альянса.

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