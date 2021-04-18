Жители России стали более активно делать прививки от коронавируса после вакцинации президента страны Владимира Путина, сообщил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил положительный резонанс от иммунизации главы государства.

Также руководить научно-исследовательского центра, разработавшего препарат от Covid-19 «Спутник V» напомнил, что Путин решил воспользоваться вакциной отечественного производства, что помогло гражданам страны удостовериться в ее качестве, эффективности и безопасности.

Напомним, что на днях президент РФ сделал вторую инъекцию вакцины. Путин принял решение вакцинироваться без журналистов и камер, заявив, что такая показуха не может служить доказательством того, что в шприце действительно вакцина, а не обычный физраствор. Пресс-секретарь Кремля сообщил, что после второго укола глава государства чувствует себя отлично.