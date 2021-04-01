Генеральный штаб ВСУ заявил о том, что в скором времени начнётся наступление на Донбасс. Об этом сообщает издание avia.pro.

Заявление о наступлении озвучил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Как он сообщил, были завершены подготовки к началу наступления. В настоящее время к проведению атаки полностью готовы, согласно заявлению Хомчака, около 100 тысяч украинских военнослужащих.

Отмечается, что ранее начало наступления было назначено на 15 марта, однако подготовительный этап был завершён только сейчас. Официальной причиной переноса называется необходимость переброса в регион дополнительных средств и военных.

При этом эксперты многих стран считают, что Украина не решится на наступление в любом случае. Одной из причин является то, что в Донбассе живёт около 250 тысяч россиян, и Россия не будет просто смотреть, как убивают её граждан. Второй причиной является неудовлетворительное состояние украинской бронетехники, а также плохая дисциплина в подразделениях.