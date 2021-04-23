Нидерландский генпрокурор заявил о необходимости оставить в силе судебное решение, в котором говорится, что РФ должна выплатить экс-владельцам ЮКОСа компенсацию.

В заключении генпрокурора указывается, что решение арбитражного суда, представленное 7 лет назад и обязывающее Россию компенсировать инвесторам убытки из-за своей неспособности защитить их вложения, должно остаться в силе. Он потребовал, чтобы Москва выплатила им 50 миллиардов долларов.

В СМИ напоминают, что экс-акционеры нефтяной компании ЮКОС подали в Гаагский суд иск около 16 лет назад. Первоначально судья встал на их сторону, но затем решение было отменено Окружным судом. Однако позднее апелляционная инстанция снова поддержала инвесторов.