Чтобы оставаться конкурентоспособными с Китаем и Россией, американской военной авиатехнике необходимы постоянные обновления. Об этом пишет 12 апреля издание The National Interest, приводя на этот счет мнение командующего Тихоокеанскими ВВС генерала Кеннет Вильсбаха. Американский генерал считает, что потребуются «агрессивные и ускоренные многогранные усилия, чтобы обеспечить успех ВВС США в борьбе с ракетами земля-воздух».

Выступая перед журналистами на симпозиуме Ассоциации ВВС 2021 года, Вильсбах подчеркнул важность двойственного подхода, означающего, что победа над ЗРК нового поколения представляет собой острую необходимость в поддержании и обновлении существующих возможностей превосходства в воздухе таких платформ, как B-2, F-35 и F-22, а также ускоряют появление новых систем, таких как истребитель 6-го поколения и, конечно же, бомбардировщик B-21.

«Нам необходимо проникать в эти зоны «запрета доступа» / «запрета на использование территории» и действовать в этих зонах так, чтобы нас не могли обнаруживать ЗРК, которые находятся на суше или в море … и тем самым лишать наших противников осведомленности о нас», – сказал Вильсбах.

Это важно по нескольким причинам, учитывая продолжающуюся модернизацию B-2 и F-35. Например, отчасти с конкретной целью – ускользнуть от средств ПВО Китая и России и нанести им поражение, ВВС теперь добавляют новые датчики системы управления обороной к существующему парку самолетов B-2. Концепция состоит в том, чтобы гарантировать, что самолет-невидимка, спроектированный так, чтобы избегать как наблюдения, так и радиолокационных систем поражения или целеуказания, имел повышенную способность определять местоположение передовых средств ПВО и стремился попросту избегать их.

B-2 также получит новые компьютерные процессоры, которые в 1000 раз быстрее, а также модернизированное вооружение в рамках целенаправленных усилий по снижению повышенного риска обнаружения, создаваемого новыми средствами ПВО. Более дальние и точные датчики в сочетании с современным вооружением, возможно, могли бы быть лучше позиционированы для атаки и уничтожения вражеских ЗРК с лучших дистанций, если их местоположение будет идентифицировано. Несомненно, вражеские средства ПВО представляют собой структуры, обнаруживаемые EO-IR (электрооптическими инфракрасными) камерами, и могут излучать обнаруживаемую радиочастоту или тепловую сигнатуру, определяемую датчиками.

F-35 также массово и продуманно модернизируется, чтобы поддерживать определенную степень превосходства в воздухе в более сложных условиях угрозы. Конечно, новые приложения на базе продвинутых алгоритмов с искусственным интеллектом, которые, вероятно, будут встроены в самолет, могут постоянно обрабатывать, выявлять и анализировать информацию об угрозах более быстро и точно, но платформа также планирует получить новое оружие в ближайшие несколько лет.

Многие из этих видов оружия включают не только новые многочастотные средства противодействия РЭБ со скачкообразной перестройкой частоты, но также обладают значительно увеличенными дальностью и точностью прицеливания. Например, сбрасываемая с воздуха бомба Stormbreaker имеет двусторонний канал передачи данных для отслеживания цели, трехрежимный всепогодный радар и дальность атаки до 40 морских миль (около 74 км).

В настоящее время это оружие интегрируется и испытывается на F-35, и его планируется развернуть уже в ближайшие несколько лет. Практически не требуется воображения, чтобы оценить это оружие, которое, вероятно, будет более успешным против сложной противовоздушной обороны.

Планируется, что и F-35, и B-2 будут летать еще десятилетия, отчасти из-за серии ожидаемых текущих обновлений программного обеспечения и вооружения, но это не мешает ВВС США активно продвигать быстро появляющиеся новые платформы. Например, это находящийся в стадии разработки B-21 и уже проходящий полетные испытания истребитель 6-го поколения. Будущее B-2 может быть не таким долгим, как у F-35, учитывая, что число B-2 гораздо меньше, а на F-35 планируется летать еще в 2070-х годах, но ожидается, что модернизация продвинет его готовность к «будущим войнам» в ближайшие годы, когда появится большее количество B-21.

Хотя из соображений безопасности о технологических новинках в B-21 практически ничего не известно, сообщается, что в их числе – новые поколения стелс-технологий, вычислительных и сенсорных систем, предназначенных для поражения самых современных сейчас и ожидаемых на многие годы вперед средств противовоздушной обороны.