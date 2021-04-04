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Командующий Высокомобильными десантными силами ВСУ Михаил Забродский заявил, что воевать за Донбасс будет только украинская армия. Поэтому она должна постоянно повышать боеготовность и усиливаться.

Генерал-лейтенант уверен, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в боевые действия с Россией, если таковые начнутся на Донбассе. Он отметил, что помощь США и НАТО очень много значит для Украины, однако ожидать, что на поле боя внезапно высадится американская дивизия, которая сразу вступит в войну, не стоит.

За суверенитет Украины могут воевать только украинские войска и никто иной. Поэтому главной их задачей является поддержание обороноспособности на высоком уровне и постоянная готовность к отражению «агрессии».

Напомним, что в России в отношении Забродского возбуждено два уголовных дела – за геноцид, а также за использование способов ведения войны, запрещенных на международном уровне.

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