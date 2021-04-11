Украинский генерал Михаил Забродский рассказал, что совсем не против увидеть на территории своей страны натовские дивизии, которые гарантированно защитили бы Украину от «российской агрессии». Однако подобное вряд ли можно назвать реальным. Поэтому Забродский лишь перечислил те виды помощи, которые Киеву могут оказать США.

Он считает, что Соединенные Штаты помогут Украине деньгами на приобретение новой техники и оружия. Также они уже отправили два эсминца в Черное море. И не исключено, что в дальнейшем продолжат усиливать свое военное присутствие в регионе.

Кроме того, НАТО поможет Киеву проводить разведку, с которой он самостоятельно не справляется, и контролировать пространство над страной на случай нападения с воздуха.

Также генерал сообщил о мощной информационной поддержке Украины со стороны США. Что именно он имел в виду, неизвестно, но скорее всего, это очередное распространение мифов о скором российском вторжении и выражение глубокой обеспокоенности.