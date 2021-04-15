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Михаил Забродский, украинский генерал, рассказал, в каком случае армия Украины начнет полномасштабное вторжение в Донбасс.

Согласно его словам, перед тем как начать наступление, вооруженные силы страны должны быть уверены в том, что их поддерживают подавляющее большинство украинцев. При наличии готовых резервов и единства всего украинского населения солдаты будут морально подготовлены принять участие в наступлении на Донбасс. Однако генерал не уточнил, когда именно подобное время настанет.

Украинский военачальник считает Донбасс «раной на теле страны», которой пользуется РФ. При этом он отметил, что если Украина согласится провести федерализацию и выдать ЛДНР особый статус, то она все равно должна будет тратить значительные средства на содержание этого региона. Из этих слов можно сделать вывод, что Киев сам пока не спешит возвращать его в свой состав.

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