Начало испытаний в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон 2М39» испугало журналистов французского издания Le Figaro. Однако читатели уверены, что ситуация выглядит совсем по-другому. По их мнению, российская «торпеда судного дня» способна спасти мир.

Публикация во французском издании ссылается на представителей ВПК России, которые заявили о скорых испытаниях атомной подлодки «Белгород» вместе с беспилотниками «Посейдон». Журналисты пишут, что новое оружие способно устраивать «ядерный шторм» на побережьях океанов и уничтожать крупные мегаполисы, расположенные на берегу.

Читатели издания уверены, что благодаря подводному беспилотнику Россия сможет эффективно сдерживать Соединенные Штаты, что и станет гарантией мира на планете.

«Американские ракеты сейчас нацелены на Россию, а почему бы не наоборот. Это может быть сегодня единственный способ сохранить везде мир», — уверен читатель под ником omega33.

Его поддерживает другой пользователь, который пишет:

«Если хочешь мира, готовься к войне! Это выражение всегда было актуально, актуально и сегодня».

В подавляющем своем большинстве французские читатели поддержали эту точку зрения и не согласились с журналистами, которые сразу впали в панику из-за новейшего российского оружия.