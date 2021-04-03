Читатели французского издания Le Figaro бурно отреагировали на последние новости, которые очерняют Россию за учения на собственной территории, а также высказывают постоянное беспокойство из-за Украины, «страдающей от агрессии».

Французские пользователи Сети поддержали Россию, которая, по их мнению, ничего плохого не делает. Они также отметили, что каким-то странным образом эскалация конфликта на Донбассе, в которой уже и Украина, и Соединенные Штаты успели обвинить Москву, совпала с приходом к власти в США Джо Байдена.

Пользователи порекомендовали Западу оставить в покое и Украину, и Россию, а также дать им возможность самостоятельно разбираться со своими проблемами. Очень много читателей уверены, что большинство обвинений в сторону РФ являются откровенной выдумкой, направленной на то, чтобы не дать ей конкурировать с Соединенными Штатами.